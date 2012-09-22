Yüksekova'dan acı haber!

Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir polis memuru şehit oldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Dize Mahallesi Eski Kasaplar Sokağı'nda meydana geldi. İsmail Öztürkçü adlı polis memuru, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yüksekova Devlet Hastanesi morguna gönderilen şehidin naaşının otopsi için helikopterle Van'a gönderileceği bildirildi.



Öte yandan, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında saldırının gerçekleştiği sokakta bulunan iş yerleri sahipleri ve çalışanları olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Bölgede saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.