Sofuoğlu: ’’Amacım finali farkla kazanmak’’





Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı olan Portekiz koşusunu ikinci sırada tamamlayarak sezonun bitmesine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan eden Kenan Sofuoğlu, ''Amacım, final yarışını açık farkla kazanmak'' dedi.





Kenan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, 2012 sezonunda şanssızlıkların peşini bırakmadığını belirterek, ''Bir sporcu için sezonda yaşadığı sakatlık kadar kötü bir dönem yoktur. Sezonun ilk yarışını kazandıktan sonra dizimden sakatlandım. Hala daha tam iyileşmiş değilim. Birden fazla ameliyat geçirdim. En zor dönemi buydu sezonun'' diye konuştu.





Yarışlar açısından bakıldığında, rakiplerine göre güçlü olduğunu, motorunun da çok iyi olduğunu ifade eden milli motosikletçi, ''Final yarışından önce şampiyonluğu elde elde etmek bizi rahatlattı. Son yarışta, ne yapabileceğimizi göstermek için piste çıkacağız. Sezon boyu yaşadığımız sıkıntıyı atlattık'' ifadelerini kullandı.





Sofuoğlu, ikinci olduğu Portekiz yarışının, yüzde 99 kazanabileceği bir yarış olduğunu ancak kendini zorlayıp riske atmadığını dile getirerek, ''Fransa'daki final yarışında ise tüm gücümüzü rakiplere göstereceğiz. Çünkü 2013'te yine aynı rakiplerle yarışacağım. Amacım tabii ki yarışı açık ara kazanmak'' dedi.





Daha önce 2007 ve 2010 yıllarında da şampiyon olup, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3 kez birinci olan ilk pilot unvanını da elde eden Sofuoğlu, ''Diğer rekorların hepsi zaten benim elimde. En çok yarış kazanan, en hızlı turları yapan gibi birçok rekorun sahibiyim. Süpersport'ta mutluyum. Motosikletin hemen her dalından teklif var ama önemli olan, gelen teklifle dünya şampiyonu olup olamamak'' diye konuştu.





Gelecek yıl da dünya supersportta yarışacağını, iki hafta içinde sözleşme imzalamayı beklediği yeni takımının kendisini yine dünya şampiyonluğuna taşıyacağını belirten şampiyon sporcu, ''Dünya şampiyonluğu bir yarışla değil, bir sezonla oluyor. Hata yapmamak gerekiyor, takımının iyi olması, hata yapmaması lazım. Kawasaki ile devam edeceğim ama büyük ihtimalle kendi takımımla devam etmeyeceğim. Çünkü bu sezon biraz sıkıntılı geçti. Sponsorumuzu kaybettik ve maddi sıkıntılar nedeniyle bazı test yarışlarına çıkamadık. Bu sabah Kawasaki ile görüştüm, yeni takımım için federasyonumla da görüşeceğim'' diye konuştu.





2014 sezonunda dünya superbike kategorisinde yarışacağını açıklayan Sofuoğlu, ''Bu sabah onun da görüşmesini yaptık. Bu sezon supersportla başlayıp devam edeceğim. Bütün kış boyunca da superbike ile testler yapacağım. 2014'ün hazırlığını gelecek yılın içinde yapacağım. Kawasaki ile anlaşmamız bu şekilde olacak. Kawasaki bir yıl daha supersportta şampiyon olmamı istiyor, ertesi yıl da Kawasaki'nin superbike takımına geçeceğim'' dedi.



