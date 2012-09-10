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Sofradan maydonozunuz eksik olmasın

Ülkemizde kullanımı oldukça yaygın olan maydanozun, oldukça faydalı olduğu, yapılan araştırmalarla ispatlanmıştır.

10 Eylül 2012 Pazartesi 13:11
Sofradan maydonozunuz eksik olmasın

 

Kanserojen maddeleri vücuttan atıyor!
Maydanozun bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Karaciğer için oldukça faydalıdır. Doğal bir antioksidan olan maydanoz, vücuttaki zararlı organizmaları, vücuttan atarak yaşlanmayı geciktirir.


Gözlere faydalı!
Maydanozun içerisinde bulunan A vitamini görme sağlığı açısından faydalıdır. Bol miktarda maydanoz yerseniz daha iyi görürsünüz. Maydanoz suyuyla göze pansuman yapılırsa, gözdeki iltihapları geçirir.


Anne sütünü arttırır!
Maydanozun anne sütünü arttırdığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bol miktarda maydanoz yiyen yeni annelerin sütü artar. Ancak hamilelerin kullanmamaları gerekir. Çünkü maydanozun içerisinde bulunan bir madde düşük riskini arttırıyor!


Cildinizi güzelleştirir...
Maydanozu saplarıyla birlikte kaynatıp, birazda limon ekleyerek her gün içebilirsiniz. Böylece cildinizdeki değişime sizde şahit olacaksınız.
Sindirim sorununa karşı birebir!
Maydanoz çiğ şekilde yenilirse hazmı kolaylaştırır. Kabızlık ve sindirim sorunu çekenler bunu kullanabilirler. Ayrıca maydanozun kanı temizleyici etkisi de bulunmaktadır.

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