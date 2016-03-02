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Slovakya'da genel seçime doğru

Slovakya'da genel seçime doğru

02 Mart 2016 Çarşamba 16:57
Slovakya'da genel seçime doğru

Slovakya'da 5 Mart Cumartesi günü genel seçim yapılacak.

Seçmenler, Slovakya Ulusal Meclisi'nde 4 yıl görev yapacak 150 parlamenteri belirleyecek. En son 10 Mart 2012'de düzenlenen parlamento seçimlerinde, mevcut Başbakan Robert Fico'nun lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (Smer) yüzde 44,4 oyla 83 koltuk kazanarak tek başına iktidar olmuştu.

Kamuoyu araştırmaları, Başbakan Fico'nun partisinin yüzde 35 oyla birinci parti olacağını ancak tek başına iktidara gelemeyeceğini gösteriyor.

Mevcut parlamentoda iktidardaki Yön-Sosyal Demokrat Parti (Smer) 83, ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratik Hareketi (KDH) 16, Sıradan Halk ve Bağımsız Kişiler Partisi (OL'aNO) 16, Köprü Partisi (Most-Hid) 13, Slovak Demokratik ve Hristiyan Birlik-Demokratik Parti (SDKU-DS) 11, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) 11 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Slovakya'da, 10 Mart 2012'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde yüzde 58 katılımla 2 milyon 596 bin seçmen oy kullanmıştı.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülkede, 4 milyon 392 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Başbakan Robert Fico, Mart 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş ve ikinci turda yüzde 60 oy alan bağımsız aday Andrej Kiska karşısında yenilgiye uğramıştı.

Seçim kampanyasını "Slovakya'yı koruyacağız" sloganıyla yürüten Fico, sığınmacı ve Müslüman karşıtı açıklamalarıyla gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacıların üye ülkelere adil bir şekilde dağıtılmasını öngören kota sistemine karşı Avrupa Adalet Divanı'na başvuran Fico, aynı zamanda işsizlik, sağlık, eğitim ve yolsuzluk sorunlarıyla mücadele ediyor.

Çekoslovakya'dan Ocak 1993'te ayrılarak bağımsızlığını kazanan Slovakya, 2004'te hem NATO'ya hem de AB'ye üye olmuştu.

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