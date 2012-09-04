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Skibbe’nin tek umudu transfer

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Michael Skibbe, arzu ettiği transferlerin gerçekleşmesi umudunu taşıdığını, yönetimin transfer için çalıştığını söyledi.

04 Eylül 2012 Salı 11:25
Skibbe’nin tek umudu transfer
Ligde oynadığı 3 maçta 1 puan alabilen Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Yönetimle transfer konusunda görüştüklerini belirten Skibbe, Yönetimimiz şu anda transfer konusunda ilgili ve alakalı. İnşallah bizim konuştuğumuz, arzu ettiğimiz gibi transferi ya da transferleri konuşulanları gerçekleştirme umudunu taşıyorum. Yönetimimizin bu konuda çok yoğun bir çalışması var dedi.


Takımın defansif anlayışından memnun olmadığını söyleyen Skibbe, Beşiktaş'ın 3 şutu var. 3'ü de 18'de ve 3'ü de gol. Bunun nedeni ise beraber takım olarak defans yapmadığımızdan kaynaklandı. Takım olarak yapılan defansif taktiği uygularsanız beraber de atak taktiğini takım olarak uygulayabilirsiniz. Burası bir işçi kenti. İş yapmadan, çalışmadan, terlemeden herhangi bir şey elde etmeniz mümkün değil.
 
Geçen sene ve bu sene en çok gol yiyen takımlardan birisiyiz. O yüzden önce bunu durdurup, ondan sonra ileriye doğru oynama düşüncemize başlayabiliriz. İlk önce defans zaafımızı bir şekilde kapatmamız lazım. Bir oyuncu sahaya ilk 11'de çıkıyorsa, hangi pozisyonda oynarsa oynasın defansif görevini yapmaya hazırdır. Hazır değilse bu takımda oynamayacaktır diye konuştu.
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