Skibbe: 'Ne gerekiyorsa yaptık'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Michael Skibbe, ligin 5. haftasında sahalarında oynadıkları Medical Park Antalyaspor maçından 1-0 galip ayrıldıkları için sevinçli olduklarını belirterek, ''Son dakikada gol için ne gerekiyorsa yaptık'' dedi.





Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Skibbe, karşılaşmanın ikinci devresinde baskılı oynadıklarını kaydetti.





''Son dakikada gol için ne gerekiyorsa yaptık'' diyen Sikibbe, bundan sonra kupa ve lig maçlarında kendine güvenen ve motivasyonu iyi olan bir takım görüntüsü vereceklerini bildirdi.





Skibbe, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Ligin ilk 4 haftasında galibiyet alamamıştık. Geçen yıl Eskişehir'de çalışırken de 4 maç arka arkaya mağlubiyet serim vardı. Bunu durdurmak gerekiyordu, durdurduk. İçeride bir seri yakaladık. Takımın gol yememe alışkanlığı oluştu. Bu maçta takımın defansif düşüncesinin iyi olması ve bu düşünceyi 90 dakika sürdürebilmesi bizi mutlu etti.''





Kardemir Demirçelik Karabüksporlu futbolculardan Erdem ise çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını ifade etti.





Yiğit de kaliteli bir takım olduklarını ve ilerleyen haftalarda hak ettikleri yerde olacaklarını belirtti.