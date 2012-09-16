Skibbe: ’’Kaliteli bir takımız’’









Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Michael Skibbe, dün (15 Eylül) farklı yenildikleri Bursaspor maçının ilk yarım saatinde iyi oynadıklarını, ancak bunu maç geneline yayamadıklarını söyledi.





Bursaspor maçında herkesin hayal kırıklığı yaşadığını, kendisinin de böyle bir maç beklemediğini vurgulayan Skibbe, şöyle konuştu:





''Bursaspor karşısında maça iyi başladık. Pas yüzdemiz de çok iyiydi. Golü bulduk. Ancak golden sonra pas yüzdemiz hızla düştü. Bu durum rakibin dirilmesini sağladı. Bu duruma bizim top kayıplarımızda eklenince mağlup olduk. Maça başladığımız gibi devam edebilseydik sonuç böyle olmazdı. Kaliteli bir takımız, sahada gerekeni yapmalıyız. Önümüzdeki maçlarda bu hataların olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız.''