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Şizofreni hastalarınca hazırlanan 'Gündüz Atlası' tanıtıldı

Şizofreni hastalarınca hazırlanan 'Gündüz Atlası' tanıtıldı

02 Mart 2016 Çarşamba 16:02
Şizofreni hastalarınca hazırlanan 'Gündüz Atlası' tanıtıldı

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, bipolar ve şizofreni tanısıyla tedavi gören hastaların hazırladığı Gündüz Atlası dergisi tanıtıldı.

Atlas dergisi ile Janssen Türkiye iş birliğinde, ruhsal hastalığı olan bireylere karşı var olan ötekileştirmeye dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, Gündüz Hastanesinde tedavi olan kişilere haber yazımı, röportaj teknikleri, fotoğraf çekimi gibi konularda eğitim verildi.

Hastalar eğitimlerinin ardından bu teknikleri kullanarak yaklaşık 3 ayda Gündüz Atlası dergisini hazırladı. Dergi, Atlas dergisinin mart ayı eki olarak okuyucuya sunuldu.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, projenin şizofreni hastalarının "farklı" olmadığını göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu hastaların da herkes gibi duygulandığını, sanatla uğraştığını, şiir, yazı gibi çalışmalar yaptığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, ruhsal hastalığı olan bireylere karşı var olan ötekileştirmeyi önlemeye katkı sağlamak. Toplumumuzda ruhsal hastalığı ve özellikle şizofreni hastalığı olan bireylere karşı bir ön yargı vardır, 'deli' der geçeriz. Oysa bu tamamen haksız bir damgalamadır. İşte biz bu damgalamayı hafifletmek amacıyla böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Hastalarımızın yeteneklerini ve yaratıcılıklarını göstermek, ruh derinliklerini bir sanatçı duyarlılığı ve arkeolog titizliğiyle ortaya çıkarmak için canla başla çalışan ve bunun için ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız şiarıyla hareket eden Gündüz Hastanesi ekibini kutluyorum."

Atlas Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Mustafa Türker Erşen de Atlas dergisinin her zaman doğa ve kültür varlıklarını belgeleme, korunmaları için duyarlılık oluşturma amacıyla hareket ettiğini aktardı.

Gündüz Atlası'nda da aynı amacı taşıdıklarına işaret eden Erşen, "Gündüz Atlası dergisi, Gündüz Hastanesi üyeleri tarafından hazırlandı. İçerik onlar tarafından belirlendi, tüm yazılar onlar tarafından kaleme alındı. Atlas projenin başında gerekli eğitimleri verdi, yazı, haber, röportaj atölyeleri yaptı. Ardından editöryal takibi yaptı ve koordinasyonu sağladı ama sonuçta Gündüz Atlası, Gündüz Hastanesi üyelerinin eseridir" diye konuştu.

- "Atlas süreci benim için iyi bir tecrübe ve rehabilitasyon oldu"

Gündüz Atlası'nı hazırlayan ekipte yer alan Gündüz Hastanesi hastalarından Gözde Ünlü de 2009'da takip edilme şüphesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine geldiğini ve kendisine paranoid şizofreni tanısı konulduğunu söyledi.

Doktorunun yönlendirmesiyle 2010'da Gündüz Hastanesi ile tanıştığını dile getiren Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gündüz Hastanesini çok beğendim, İyi bir rehabilite ortamı sağlandığı için beklentilerimi karşılayabileceğini düşündüm. Gündüz Hastanesi ve Bakırköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde psiko-eğitim gruplarına katıldım. Çok iyi arkadaşlıkların olduğunu, yalnız olmadığımı gördüm. Burada arkadaşlarım dostlarım oldu. 2011-2013 tarihleri arasında korumalı iş yeri modeli olan ve hastanemiz bünyesinde bulunan kafede çalıştım. Gündüz Hastanesinde resim atölyesi, bilgisayar ve spor atölyelerindeki çalışmalara katıldım. Yaklaşık 3 ay kadar önce Atlas dergisi projesine katılmam teklif edildi. Bu projede sadece eğitim alacağımı düşünüyordum. Çok fazla bir beklentim yoktu ama beklediğimden fazlasını gerçekleştirdik. Atlas süreci benim için iyi bir tecrübe ve iyi bir rehabilitasyon oldu. Bu eğitim sayesinde yeteneklerimi geliştireceğimi ve yazı yazabileceğimi gördüm. Bizler için yazılarımıza yer verilmesi, bizi seçmeleri, bize değer vermeleri çok anlamlıydı. Benim için ise Atlas dergisinde yazımın çıkması onur verici ve bütün Türkiye'de yayınlanması beni çok heyecanlandırıyor, bu sebeple çok mutluyum."

Toplantıya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mehtap Arslan Delice, Janssen Türkiye Medikal Direktörü Dr. Nilüfer Çetin ile Gündüz Atlası ekibi de katıldı.

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TürkiyeNilüferBakırköyDeliceMustafa TürkErhan KurtBakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları HastanesiMustafa Türker
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