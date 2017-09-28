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Siyah İnci Oyuncuları Star TV yeni dizi Oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarında yayınlanacak Siyah İnci dizisi ilk bölümüyle merak uyandırdı. Siyah İnci dizisi oyuncuları, oyuncu kadrosunda kimler var. Merakla beklenen yeni dizi Siyah İnci oyuncuları sizler için derledik.

28 Eylül 2017 Perşembe 16:33
Siyah İnci Oyuncuları Star TV yeni dizi Oyuncu kadrosu

Gold filmin yapımcılığını üstlendiği, Erol Özlevi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Siyah İnci dizisi başladı. Senaristliğini Yekta Torun'un yapacağı yeni dizi ilk bölümüyle 28 eylül Perşembe akşamı Star TV'de ekranlara geldi. İlk bölümü sosyal medyayı sallamaya başaran diziyi sizler için araştırdık.

Siyah İnci Oyuncuları

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Berk Hakman, Hüseyin Avni DAnyal gibi yüksek reytinge alışık oyuncuların yer aldığı dizide genç kuşaktan Çağla Demir, Melis Sezen ve Mehmet Mehmedof eşlik edecek. Kenan, Hazal ve Vural'ın müthiş bir aşk üçlemesiyle ekrana gelecek dizi şimdiden sosyal medyayı sallamayı başardı.

Siyah İnci dizisi Oyuncu kadrosu büyülüyor!

Siyah İnci dizisinde başrol erkek oyuncusu Kenan rolüyle Tolgahan sayışman eşlik edecek. Türkiye'nin en çok aranan kadın oyuncusu Hande Erçel, Hazal rolüyle sevenleriyle buluşacak. Bu ikilinin aşkına köstek olacak isim Vural karakterini canlandıracak Berk Hakman olacak. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal Aziz karakteriyle dizide boy gösterecek.

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