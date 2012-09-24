Sivasspor’un 36 günlük hasreti bitti

Kasımpaşa'yı Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Aatif Chahechouhe'nin attığı golle 1-0 yenen Sivasspor, 36 gün aradan sonra taraftarına galibiyet armağan etti.





Ligde son haftaların flaş takımı olan Kasımpaşa'nın 3 maçlık yenilmezlik serisine son veren Sivasspor, taraftarından alkış aldı. Bu sezon ligdeki ilk iç saha galibiyetine de imza atan Sivasspor, Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 8'e çıkardı. Sivasspor, ligin 6. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.





Sezona 18 Ağustos'ta deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 yenerek başlayan Sivasspor, ardından evinde Mersin İdmanyurdu (3-3) ve Fenerbahçe (0-0) ile berabere kalmış, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmuştu.





Aatif 2. kez gol sevinci yaşadı





Sivasspor'u galibiyete taşıyan gole imza atan Aatif, bu sezon ligde 2. kez gol atma sevinci yaşadı. Takımının Mersin İdmanyurdu ile 3-3 berabere kaldığı maçta da 1 kez fileleri havalandıran Aatif, geride kalan 5 maçta, kendisi gibi 2 gol atan Nijeryalı forvet Michael Eneramo ile Sivasspor'un en golcü ismi oldu.





Sivasspor'un bu sezon attığı 5 golün 1'inde ise Bolivyalı forvet Ricardo Pedriel Suarez'in imzası bulunuyor. Pedriel, ligin ilk haftasındaki Gaziantepspor maçında takımını galibiyete taşıyan gole imza atmıştı.





Kasımpaşa'ya karşı ligdeki 3. galibiyet





Kasımpaşa ile Süper Lig'deki 7. randevusuna çıkan Sivasspor, önceki 4 maçta yenemediği rakibini bu kez mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-Beyazlılar, rakibine karşı ligdeki 3. galibiyetini elde etti.





Kasımpaşa'yı 2007-2008 sezonunda her 2 maçta da 4-0'lık skorlarla mağlup eden Sivasspor, 3 kez berabere kaldığı rakibine 1 maçta da boyun eğmişti.





Sivasspor ile Kasımpaşa arasında ligde oynanan 7 maçta alınan skorla şöyle:





Sivasspor/Kasımpaşa: 4-0 (2007-2008)





Kasımpaşa/Sivasspor: 0-4 (2007-2008)





Kasımpaşa/Sivasspor: 2-2 (2009-2010)





Sivasspor/Kasımpaşa: 1-1 (2009-2010)





Kasımpaşa/Sivasspor: 2-0 (2010-2011)





Sivasspor/Kasımpaşa: 1-1 (2010-2011)





Sivasspor/Kasımpaşa: 1-0 (2012/2013)