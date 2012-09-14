Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sivasspor Riga Boya ile sponsorluk anlaşması yaptı

Sivasspor, Riga Boya ile futbol takımının forma göğüs reklamı için 1 yıllık anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma gereği kulübün alacağı ücret açıklanmadı.

14 Eylül 2012 Cuma 16:25
Sivasspor Riga Boya ile sponsorluk anlaşması yaptı
Sivasspor, Riga Boya ile futbol takımının forma göğüs reklamı için 1 yıllık anlaşma sağladı. 
 
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen anlaşma töreninde, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra, Riga Boya onursal Başkanı Mahmut Tuncel'de hazır bulundu.
 
Tören öncesinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2 yıldır göğüs reklamı konusunda kulüplerin sıkıntıları olduğunu söyledi. Otyakmaz, " Son yıllardan bazı önemli firmalar Türk sporundan sponsorluk anlamında çekilme kararı almıştı. Son 2 yıldır ise göğüs reklamı konusunda kulüplerin sıkıntıları vardı. Bu anlamda Riga Boya bir kaç kulübe sponsor oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Hem bize, hem de Türk sporuna katkıda bulundular" dedi.
 
Riga Boya Onursal Başkanı Mahmut Tuncel de törende bir konuşma yaparak, Türkiye'de Sivasspor gibi bir kulübe sponsor oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.
 
Tuncel, "Sivasspora bir damla faydamız olduysa ne mutlu bize. Markamızın, Sivasspor formasında olmasından dolayı çok mutluyuz. Başkanım Mecnun Otyakmaz olduğu sürece Sivasspor Kulübü'ne sponsorluğumuzu devam ettirmek istiyoruz"dedi
 
Tören sonrası başkan Mecnun Otyakmaz ve Riga Boya Onursal Başkanı Mahmut Tuncel, üzerine reklam basılmış formaları basın mensuplarına tanıttı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim