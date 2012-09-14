Sivasspor Riga Boya ile sponsorluk anlaşması yaptı

Sivasspor, Riga Boya ile futbol takımının forma göğüs reklamı için 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen anlaşma töreninde, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra, Riga Boya onursal Başkanı Mahmut Tuncel'de hazır bulundu.

Tören öncesinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2 yıldır göğüs reklamı konusunda kulüplerin sıkıntıları olduğunu söyledi. Otyakmaz, " Son yıllardan bazı önemli firmalar Türk sporundan sponsorluk anlamında çekilme kararı almıştı. Son 2 yıldır ise göğüs reklamı konusunda kulüplerin sıkıntıları vardı. Bu anlamda Riga Boya bir kaç kulübe sponsor oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Hem bize, hem de Türk sporuna katkıda bulundular" dedi.

Riga Boya Onursal Başkanı Mahmut Tuncel de törende bir konuşma yaparak, Türkiye'de Sivasspor gibi bir kulübe sponsor oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Tuncel, "Sivasspora bir damla faydamız olduysa ne mutlu bize. Markamızın, Sivasspor formasında olmasından dolayı çok mutluyuz. Başkanım Mecnun Otyakmaz olduğu sürece Sivasspor Kulübü'ne sponsorluğumuzu devam ettirmek istiyoruz"dedi

Tören sonrası başkan Mecnun Otyakmaz ve Riga Boya Onursal Başkanı Mahmut Tuncel, üzerine reklam basılmış formaları basın mensuplarına tanıttı.