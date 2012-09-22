Sivasspor ile Kasımpaşa 7. randevuda

Sivasspor ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.





İki ekip arasında geride kalan 6 maçta, galibiyetlerde Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 6 maçlık rekabette Sivasspor, rakip filelere 12 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.





Kasımpaşa'yı en son 2007-2008 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 4-0 mağlup eden Sivasspor, rakibine karşı son 4 maçta galibiyet elde edemedi. Son 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılan Kırmızı-Beyazlılar, 1 maçta ise rakibine boyun eğdi.





Yiğidolar, Sivas'ta oynanan 3 maçta rakibine galibiyet şansı tanımadı. Sivasspor, evinde 1 kez yendiği rakibiyle 2 defa da berabere kaldı.





2007-2008 sezonunda Kasımpaşa'yı her 2 maçta da 4-0'lık skorlarla mağlup eden Sivasspor, rakibiyle 2009-2010 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 2-2, Sivas'ta 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 2-0 mağlup olduğu Kasımpaşa ile Sivas'taki rövanştan da 1-1'lik skorla ayrılmıştı.





Son 3 haftada Sivasspor kazanamıyor, Kasımpaşa kazanıyor





Sivasspor ile Kasımpaşa arasında yarın Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Sivasspor, ligdeki son 3 maçında galibiyete hasret kalırken, Kasımpaşa ise son 3 maçını kazanmayı başardı.





Sivasspor, son 2 maçında gol atma başarısı gösteremezken, Kasımpaşa bu sezon oynadığı 4 maçta da fileleri havalandırdı. İstanbul ekibi, ayrıca son 2 maçında kalesinde gol görmedi.





Sivasspor galibiyet hasretine son verme peşinde





Sezona deplasmanda Gaziantepspor galibiyetiyle başlayan Sivasspor, Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra evinde Mersin İdman Yurdu (3-3) ve Fenerbahçe (0-0) ile berabere kaldı, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.





Taraftarına ligde en son 18 Ağustos'ta galibiyet armağan eden Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek, 36 gün aradan sonra taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.





Kasımpaşa galibiyet serisini sürdürmek istiyor





Lige Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan konuk ekip Kasımpaşa ise son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligin ilk haftasında 20 Ağustos'ta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa, ardından Karabükspor'ü evinde 2-1, Sanica Boru Elazığspor'u İzmir'de 3-0 ve Gaziantepspor'u sahasında 3-0 mağlup etmeyi başardı.





Kasımpaşa, 3 maçlık galibiyet serisini Sivas deplasmanında da sürdürmek istiyor.