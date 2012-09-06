Sivasspor Çeçenistan takımıyla hazırlık maçı oynayacak

Sivasspor milli takımın maçı nedeniyle lige verilen arayı Terek Grozni takımı ile hazırlık maçı oynayarak değerlendirecek.

Fenerbahçe ile sahasında oynadığı Süper Lig'in 3. hafta maçında 0 - 0 berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken milli takımın maçı nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Transferin bitimine saatler kala Bursasporlu Adem Koçak'ı renklerine bağlayarak orta sahayı sağlama alan Sivasspor'da kaleci Korcan'ın yan çapraz bağlarında yırtık tespit edilmesi nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olması teknik heyeti düşündürüyor.

Lige verilen arada Terek Grozni takımıyla hazırlık maçı oynayacak olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu maçta yedek oyuncular ile maç eksiği olan oyunculara şans vererek performanslarını yakından görme imkanı elde edecek.

Kırmızı - beyazlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra hazırlık maçı için havayoluyla Çeçenistan'a gidecek. Karşılaşma Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak.

Pazar günü sabah bu ülkeden dönecek olan Kırmızı-Beyazlılar, Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.



