Sivasspor, Çeçenistan’da

A Milli takımın maçı nedeniyle lige verilen arada Çeçenistan'ın Terek Grozni takımıyla maç yapacak olan Sivasspor , maç için bu ülkeye gitti.

Öğleden sonra Nuri Demirağ Havaalanı'ndan özel bir uçakla Çeçenistan'ın Grozni şehrine gelen Sivasspor kafilesi, Grozni havaalanında Çeçen yetkililer tarafından karşılandı. Kafkas Dans gösterisinin ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik heyet çiçeklerle karşılandı.Havalanında kafileye geleneksel Grozni çöreği ikram edildi. Kafilede Başkan Vekili Erdal Sarılar, As Başkanlar Ekrem Munar, Mehmet Ali Topal ile Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular,havalanından konaklayacakları Grozni City oteline geçerek dinlenmeye çekildi.

Kafilede izinli olan Kadir Bekmezci, Uğur Kavuk ile sakatlıkları süren Nihat,Bednar,İstanbul'da ameliyat olan Kaleci Korcan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Senegalli Faty, Kanadalı Milan Borjan ve Polonyalı Grosicki yer almadı. Kırmızı-beyazlılar, yarın saat 18.00'de Rusya liginde lider durumda bulunan Çeçenistan'ın Terek Grozni takımıyla karşı karşıya gelecek.



