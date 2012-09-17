Sivasspor, 45 sene öncesini unutmadı

Kayserispor ile Sivasspor arasında, Kayseri'de 17 Eylül 1967'de oynanan Türkiye 2'inci Lig maçının 20'inci dakikasında ev sahibi takımın 1-0 öne geçmesinin ardından iki takım taraftarları arasında yaşanan kavgada, stattan çıkmaya çalışan Sivasspor taraftarlarından 43'ü ezilme ve havasızlık nedeni ile yaşamını yitirmişti.

Olayların 45'inci yıldönümü nedeni ile kentte herhangi bir anma programı gerçekleştirilmezken, bireysel olarak taraftarların mezarlıkları ziyaret edildi. Yakınları için kabir ziyaretine gelenlerden olay tarihini hatırlayanlar taraftar şehitliğini de ziyaret ederek dua etti. Taraftarların bulunduğu şehitliğe, Sivasspor kaptanı Hayrettin Yerlikaya da ziyarette bulundu.

Şehitlikte olayda yaşamını yitiren taraftarların mezarı başında dua eden Hayrettin Yerlikaya, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi. Günümüzde de futbolun bir spor olduğunun unutularak, tribünde taraftar olaylarının yaşandığına dikkat çeken Yerlikaya, ''Geçmişte yaşanan bu olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Temennimiz bu olayların geçmişte kalması. Bunların tekrar edilmemesi gerekir. Hiç birimizin bu tür şeyleri tasvip etmemesi gerekir. Bundan sonra taraftarın daha sağduyulu olması gerekir. Bu tür şeyler yüzünden hiç kimse ailesinden insanlar kaybetmesin. 45'inci yıl nedeniyle buraya geldim ve taraftarın yanlarında olmaya çalıştım. Bundan sonra taraftarlar daha sağduyulu olup, sadece takımlarına destek amaçlı statlara gelirler ve umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz'' diye konuştu.





Olayların 45'inci yıldönümü nedeni ile belediye görevlilerin de şehitlerin bulunduğu mezarlık alanda temizlik çalışması yaptığı görüldü. Olayların yaşandığı 17 Eylül 1967 tarihinden sonra Sivasspor ve Kayserispor takımları 17 maç saha kapatma cezası almış ve 5 yıl boyunca bir daha aynı grupta karşı karşıya gelmemeleri sağlanmıştı.



