Sivas’tan iyi prova





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında, PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup etti.





Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ikinci dakikasında konuk ekip Kayseri Erciyesspor, kazandığı penaltıyı Cihan Özkara ile gole çevirerek 1-0 öne geçti.





Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi Sivasspor, Jacques Faty'nin attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.





İkinci yarıda rakibine göre daha atak oynayan Sivasspor, 78. dakikada Milan Cerny'in attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Kırmızı-Beyazlı ekip, bu galibiyetle ligde hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesinde moral buldu.





Hazırlık maçında her iki takımın teknik direktörü, ligdeki maçlarda fazla forma şansı bulamayan oyuncuları ile sakatlıktan yeni kurtulan futbolcularına şans verdi.



