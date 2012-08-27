Sivas'ta mahkûm hastaneden kaçtı!

Dün gece saat 23.30 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi'inin Göğüs Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören bir mahkûm güvenlik güçlerini atlatarak kayıplara karıştı.



Güvenlik güçleri, 26 yaşında ismi Adem olan şahsın bulunması için hastanenin yakın çevresini ablukaya aldı. Olayla ilgili arama ve tarama çalışmalarının süratle devam ettirildiği bildirildi