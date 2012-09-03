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Sitrese iyi gelen yiyecekler

Kendinizi iyi hissetmeniz için kutu kutu çikolata ya da dondurma tüketmenize gerek yok. Kilo almayacağınız sağlıklı yiyecekler de size mutluluk getirecek

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:59
Sitrese iyi gelen yiyecekler

Kuşkonmaz

Bu yeşil sebze folik asit açısından oldukça zengin. Folik asit, ruh halinizi dengelemenize yardım eder. Stresli olduğunuz zamanlarda vücudunuz ruh halinizi etkileyecek hormonlar üretir. Bir santim kalınlığında yedi sap kuşkonmaz ile stresten kurtulurken yerine kilo da almayacak ve sağlıklı kalacaksınız. 

Kırmızı et

Yüksek oranda çinko, B vitaminleri ve demir içeren kırmızı et, stresli bir günün akşamında Masaya konulacak en uygun yiyeceklerden.

Süt

Vitamin B12 ve B2 dışında bol bol antioksidan da içeren süt, strese karşı da birebir. Kalsiyum ve proteinleri unutmamalı.

Süzme peynir ve yoğurt

Süzme peynir kalsiyum ve protein açısından zengin, ayrıca şeker yüklü olmadığı için sizi uzun sure tatmin edecektir. Bu peyniri portakal gibi C vitamini yüksek olan meyvelerle birlikte denemelisiniz.

Badem

Stresini dişlerinizi geçirerek hafifletecek bir şeye mi ihtiyacınız var? Öyleyse bu asabi tavrınıza önerimiz badem olur. Çinko ve magnezyum dışında E ve B2 vitaminleri açısından da oldukça zengin.

Yabanmersini

Antioksidanlar açısından zengin olan yabanmersini aynı zamanda bize çok lif az kalori seçeneğini sunuyor. Aynı zamanda stres savar olan C vitamini açısından da oldukça cömert.

Ton balığı

B6 ve B12 vitaminleri içeren ton balığı özellikle öğlen yemekleri için ideal bir tercih. Ayrıca az yağlı protein kaynaklarından biri olarak da biliniyor ama elbette kendisine çok yakışan mayonezden uzak durduğunuz sürece.

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