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Sırrı Sakık'ın oğlu intihar etti !

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Ankara’da ölü bulundu.

15 Eylül 2012 Cumartesi 11:57
Sırrı Sakık'ın oğlu intihar etti !

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Ankara'da ölü bulundu.

Yakın çevresinden elde edilen bilgilere göre Sidar Sakık Ankara'nın Dikmen semtinde babasıyla beraber yaşadığı 5. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Olayla ilgili gelen ilk bilgilerde ise Sidar Sakık'ın silahla vurularak öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Sidar Sakık'ın ölümüyle ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

BAŞHEKİM: YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU ÖLÜM

Güven Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Ali Küçükbaş, Hürriyet'e, "BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık saat 04.15'te hastanemize getirildi. Yüksekten düşme sonucu oluşan travmaya bağlı olarak hastanemize getirildiğinde maalesef hayatını kaybetmişti. Savcılık, adli soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi" dedi.

BDP'Lİ ÖNDER: İNTİHAR ETTİ

BDP'li Sırrı Süreyya Önder de Twitter adresinden paylaştığı mesajında Sidar Sakık'ın intihar ettiğini yazdı.

BDP'den açıklama: ''Sidar Sakık, içine girdiği bir bunalım neticesinde bu sabah babasıyla birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirmiştir''

BDP, Muş milletvekilleri Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık'ın ''içine girdiği bir bunalım neticesinde bu sabah babasıyla birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirdiğini'' bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, ''Muş Milletvekilimiz Sayın Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık, içine girdiği bir bunalım neticesinde bu sabah babasıyla birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirmiştir. Sidar Sakık'ın ölümüne dair bazı haber sitelerinde yer alan iddialar gerçek dışıdır'' ifadeleri kullanıldı.

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