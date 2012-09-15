Sakık'ın oğlu bunalım geçirip balkondan atladı !

Sakık'ın oğlu Serdar Sakık, bu sabah 05.30 sularında Ankara'nın Dikmen semtinde 5. kattaki evlerinin camından düşerek öldü. İntihar ettiği tahmin edilen Serdar Sakık, ağır yaralı olarak Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan emniyet yetkilileri, Sırrı Sakık'ın oğlu Serdar Sakık'ın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.



BDP'DEN AÇIKLAMA



BDP'den yapılan açıklamada, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık'ın yaşadığı bunalım neticesinde balkondan atlayarak hayatını kaybettiği bildirildi.



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Sidar Sakık'ın intiharıyla ilgili BDP'den açıklama geldi. Açıklamada, "Muş Milletvekilimiz Sayın Sırrı Sakık’ın oğlu Sidar Sakık, içine girdiği bir bunalım neticesinde bu sabah babasıyla birlikte yaşadığı evin balkonundan atlayarak yaşamını yitirmiştir. Sidar Sakık’ın ölümüne dair bazı haber sitelerinde yer alan iddialar gerçek dışıdır" denildi.