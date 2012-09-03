Beytüşşebap'ta çatışma: 10 şehit



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ne dün gece kalabalık PKK'lı grubunun uzun namlulu silahlar ve askeri birliklere uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırısında 10 asker şehit oldu, 7 kişi yaralandı. Kaymakamlık, Polis Lojmanları ve Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'nın üs bölgelerini hedef seçen çok sayıda PKK'lı etkisiz hale getirildi. Saldırı sırasında çok sayıda işyeri ve binaya roket ve kurşun isabet ettiği ilçe merkezinde, günün ağarmasıyla Polis Lojmanları önünde 3 PKK'lının cesedini almak isteyen grup, polis tarafından havaya ateş açılarak uzaklaştırdı.



Beytüşşebap İlçesi'ne PKK saldırısı dün saat 22.00 sıralarında başladı. Kalabalık PKK'lı grubu, Beytüşşebap Jandarma Taktik Alay Komutanlığı ile hemen ilçe yakınındaki Kato Dağı eteklerinde geçici olarak bulunan Bolu Komando Tugayı'na bağlı birliğin üs bölgelerine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Aynı anda, ilçe merkezine sızan bir grup PKK'lı da Kaymakamlık başta olmak üzere Polis Lojmanları ve diğer resmi kuruluşlara ateş açmaya başladı. Saldırıya askeri üs bölgelerindeki askerler ile ilçe merkezindeki asker ve polisler anında karşılık verdi.



BEYTÜŞŞEBAP SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



Asıl hedeflerinin Beştüşşebap Kaymakamlığı'nı ele geçirmek olduğu ileri sürülen PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ilçe savaş alanına döndü.



Teröristlerin açtığı ateşle birçok ev ve işyerine roket ve kurşun isabet ederken, halk evlerine kapandı.



İlçe merkezinde ve askeri üs bölgelerinde çatışma yaklaşık 2 saat sürdü. Çatışmada 9 asker şehit düştü, 4'ü ağır 8 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralılardan 3'ü ilçe merkezinde tedavi edilirken, 5'i Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı askerlerden 1'inin hastanede yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 10'a yükseldi.



Saldırıyı düzenleyen PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için Kato Dağı ve Irak sınır hattında günün ilk ışıklarıyla birlikte hava destekli büyük bir operasyon başlatıldı.



3 PKK'LININ CENAZESİ İLÇE MERKEZİNDE



Beytüşşebap'a saldıran kalabalık PKK'lı grubundaki bir çok teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 3 teröristin cesedi ilçe merkezinde bulundu.



Günün ağarmasıyla çatışma çıkan yerlerden olan, TOKİ'nin yaptırdığı Polis Lojmanları'nın önünde 3 teröristin cesedi bulundu. Polisler, cesetlerin yanına gitmek isteyen bir gruba dağılmaları uyarısında bulundu. Çıkan gerginlikte sırasında uyarılara rağmen dağılmayıp cesetleri almak isteyen grup havaya ateş açılarak uzaklaştırdı.



VALİ: ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, yaralanan askerlerden birinin daha hastanede yaşamını yitirmesiyle şehit sayısının 10'a çıktığını 7 yaralının tedavi altında olduğunu açıkladı.



Güvenlik güçlerinin saldırıya anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmalarda PKK'lıların büyük kayıp verdiğini ve bazı kayıplarını kaçırdıklarını söyleyen Vali Özkan, sabah saatlerinde bölgede yapılacak arama ve tarama faaliyetleri sonucu kesin sonucun ortaya çıkacağını söyledi.



Çatışmada yaralanan güvenlik görevlilerinden 3'ü Beytüşşebap'ta tedavi edilirken durumları ağır olan 4 yaralı da Şırnak Asker Hastanesi'nde tedavi görüyor.



CENAZELERE UĞURLAMA TÖRENİ YAPILACAK



Beytüşşebap İlçesi'nde dün gece PKK saldırısında şehit olan 10 askerden Üsteğmen Sami Çiftçi, uzman çavuş Erdoğan Sönmez, Komando çavuş Ramazan Emre Ala, erler Emrah Karataban, Burak Erdi Uysal ve Süleyman Güleç'in kimlikleri belirlendi.



Şehitler için bugün Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda yapılacak törenin ardından cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.