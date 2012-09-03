Şırnak’ta çatışma 10 şehit!

Beytüşşebap ilçe merkezinde saat 22.00 sıralarında polis ve askeri noktaları hedef alan teröristler, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle ilçede çatışma yaşandı.





ŞIRNAK VALİSİ: 10 ŞEHİT, 8 YARALI

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 2 Eylül saat 22.00 sıralarında Beytüşşebap ilçesi çevresindeki güvenlik noktalarına teröristlerce saldırı düzenlendiğini belirtti. Alınan bilgilere göre, uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla dört ayrı noktadan kaymakamlık, Tümen Komutanlığı, askeri lojmanlar ve polis noktalarına ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade eden Özkan, ''Saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. Şehitlere Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

Çatışma esnasında ilçede elektriklerin kesildiği belirtilirken, Vali Özkan, kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğünü de bildirdi.

ŞEHİDİN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Beştüşşebap’ta şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ahmet Kurt’un Gaziantepteki baba ocağına ateş düştü.

Sabah saatlerinde şehidin acı haberini getiren iki subay Aktoprakta akrabalarında bulunan şehidin annesinin yanına gitti. Burada acı haberi alan aile subaylarla birlikte şehidin özgürlük mahallesindeki baba ocağına geldi. Acı haberi alan anne Rabia Kurt ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin bir türlü sakinleşemeyen kardeşlerinin feryadı yürek burktu. Bu sırada şehidin evinde hazır bekleyen sağlık ekipleri anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Fenalık geçiren anne ve çocukları güçlükle eve alındı. Bu sırada şehidin il dışında olan babası Ali Kurt’a acı haberin verildiği ve Gaziantep’ dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

İPSALA'DA ŞEHİT ACISI

Şırnak'ta şehit olan 10 güvenlik görevlisinden Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezinde saat 22.00 sıralarında polis ve askeri noktaları hedef alan teröristler, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle ilçede çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada şehit olan 10 askerden Piyade Er Emrah Karataban’ın Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünden olduğu öğrenildi.

Karataban’ın ailesine şehit olduğu haberi, askeri görevliler verdi.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Uluslararası haber ajansı AFP, Beytüşşebap'ta 10 güvenlik görevlisinin şehit olduğu çatışmalarda 20 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

AFP'ye konuşan yerel kaynaklar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki güvenlik noktalarına teröristlerce düzenlenen saldırıların ardından yaşanan çatışmalarda 20 PKK'lının öldürüldüğünü söyledi.