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Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı.

02 Mart 2016 Çarşamba 16:00
Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı
Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günlük adlı programdan alınmıştır.

Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.

Şırnak İdil'de Çıkan Çatışmada 1 Polis Yaralandı. Mardin'de Bulunan Bombalı Araçla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı.
Anahtar Kelimeler:
PolisCnn TürkMardinGünlük
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