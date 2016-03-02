Şırnak Cizre'de Sokağa Çıkma Yasağı Bugünden İtibaren Gündüzleri Kaldırıldı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Şırnak Cizre'de Sokağa Çıkma Yasağı Bugünden İtibaren Gündüzleri Kaldırıldı başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Şırnak Cizre'de Sokağa Çıkma Yasağı Bugünden İtibaren Gündüzleri Kaldırıldı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Şırnak Cizre'de Sokağa Çıkma Yasağı Bugünden İtibaren Gündüzleri Kaldırıldı.