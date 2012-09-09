Sıradan bir cinayet sanılmıştı ama...

Polisin “aile içi miraz kavgası” diye düşündüğü Fransız Alpleri'ndeki katliam, direksiyon başında öldürülen Saad El Hilli’nin, Nükleer Araştırma Merkezi ve Uydu Teknolojileri üreten şirketlerle olan ilişklerinin anlaşılmasıyla bir anda renk değiştirdi.

Dedektiflerin, şimdi ise El Hilli ailesinin bu işlerle bağlantılı şantaj veya çok şey bildiği için gizli servisler tarafından suikastle öldürüldüğü ihtimalleri üzerine yoğunlaşmaya başladığı ileri sürülüyor.

The Sunday Times, "Katliamın Anatomisi" başlıklı analizinde, "suikastin iki kişi tarafından askeri teknikler kullanılarak düzenlediği" bilgisine yer verirken, yedi yaşındaki kurban Zainab'ın saldırı başladığında aracın dışında bulunduğunu, biskletli tanığın da kaçmaya çalışırken yedi kurşunla vurulduğunu yazdı. The Times, analizinde saldırının ana hedefini okurlarıyla "hepsi ölmeli" şeklinde paylaştı.

GİZLİ UYDU PROJESİ

The Mail on Sunday ise Uzay Mühendisi olduğunu yazdığı El Hilli’nin Rusya, Çin ve İngiliz Dışişleri ile de kontratları olan Avrupa'nın ünlü savunma devi EADS ile gizli bir uydu projesi üzerinde çalıştığını ortaya çıkararak cinayetle bağlantısı olabileceğini ileri sürdü.

Irak asıllı İngiliz Saad El Hilli’nin Avrupa’nın en büyük savunma sanayi şirketinlerinden biri olan Surrey Uydu Teknoljileri Limited (SSTL) Şirketi’nde kontratlı gizli bir proje üzerinde çalıştığını belirten gazete soruşturmanın odak noktasının değiştiğini yazdı.

Buna göre, Guilfard yakınlarındaki şirketteki çalışma arkadaşlarını sorgulayacağı beklenen Fransız dedektifler, El Hilli’nin sözkonusu kontrat yüzünden hedef olma ihtimalini araştıracak.

Gazeteye göre, bir pan-avrupa savunma devi olan, Avrupa Havacılık Savunma ve Uzay (EASD) şirketinin Rusya, Çin ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile kontratları bulunuyor. El Hilli ise EASD’nin gizli bir projesinde çalışan ekibin üyesiydi.

ÇALIŞANLARA KONUŞMA YASAĞI

SSTL’yi 2008’de bünyesine alan EADS, cinayetten hemen sonra büyük camdan duvarlarıyla çevreli binasındaki güvenlik önlemlerini artırarak çalışanlarına cinayetle ilgili konuşma yasağı koydu.

NASA, Avrupa Uzay Dairesi, İngiliz Savunma Bakanlığı savunma müteahiti olan Thales gibi kurumları müşterileri olarak listeleyen EADS, ticari, sivil ve güvenlik amaçlı gözetleme uyduları tasarımı yapan ve başlatan Eurofighter Projesi’nin de anahtar partneri olarak biliniyor.

İddiaya göre Saad El Hilli Aralık ayında Çin ile ülkenin uydudan haritalanması kontratını imzalayan SSTL’nin altbölümü olan DMC Uluslararsı Görüntüleme isimli birimini ziyaret etti. DMC’nin Rusya ile de karlı bir haritalanma anlaşması bulunduğu, İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na Afganistan’da yasadışı esrar ekimini gözetlenmesi çalışmasında yardım ettiği biliniyor.

Son iki yıldır SSTL için sivil müteahit olarak çalıştığı ortaya çıkan El Hilli’nin çalışma arkadaşları arasında popüler olduğu, hatta bunlardan bir bölümün Facebook’taki arkadaş listesinde kayıtlı olduğu belirlendi.

El Hilli’nin geçtiğimiz hafta Facebook’taki bu kişilerin hiçbirinden duvarına yorum almadığı dikkat çekti.

ŞANTAJ KURBANI OLABİLİR

Soruşturmanın derinleştirildiği şu günlerde, Fransız ve İngiliz dedektifler, iş bağlantılarının ve işinin mahiyetinin cinayetle ilgili olabileceği ihtimaliyle El Hilli'nin iş arkadaşlarını sorguya çekecek.

Ticari rakipleri için değerli olan bilgilere sahip olduğu bilinen El Hilli’nin bu yüzden şantajın kurbanı olabileceği ihtimalinin de araştırılacağı belirtiliyor.

Brüksel'de bulunan Avrupa İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü Claude Moniquet dün uydu sistem ve uzaktan kumandalı uçak sistemlerinin marketin en önemli teknolojileri olduğunu ve milyarlarca dolar değerlerle ölçüldüğünü belirterek, “Yoğun bir rekabetin yaşandığı rakipler arasında bu teknolojilere sahip olma üstünlüğü büyük rakamlarda para ifade etmektedir” dedi.

Fransız polisinin sözkonusu teknolojileri umutsuz bir şekilde ele geçirmeye çalışan İran’ın da olayda parmağının olduğu ihtimalini gözönünde bulunduracağı belitiliyor.

NEREDEN PARA KAZANDIĞI BELLİ DEĞİL

Saad El Hilli’ye ait şirketlerinin karlı işler yapmadığının belirlenmesi, ailesini geçindirecek parayı nereden bulduğu sorularına yol açtı.

El Hilli’nin muhasebe hesaplarına göre karısı İkbal ile adına kayıtlı SSTL ile kontratlı "Shtech" isimli şirketin geçen yılki karının sadece 8 bin 330 sterlin olduğu görüldü. Yine kendisine ait Swindon’a kayıtlı anten muayene şirketi AMS1087 ise geçen yılı 2 bin 118 sterlin kar ile kapadı.