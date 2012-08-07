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’Sıra Türkiye’ye de gelecek’

Ankara’nın Suriye politikasını eleştiren İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, "sıranın Türkiye’ye geleceğini" ileri sürdü.

07 Ağustos 2012 Salı 10:45
’Sıra Türkiye’ye de gelecek’

Suriye'deki Beşşar Esad yönetimine destek veren İran, Suriye'de kan dökülmesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ı sorumlu tuttu.

Suriye konusunda önümüzdeki hafta Tahran'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyuran İran, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi aracılığıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a sert eleştiriler yöneltti.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesine açıklama yapan Firuzabadi, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi Suriye'de kan dökülmesinden sorumlu tuttu.

Firuzabadi, “Büyük Şeytan'ın (ABD) savaş planlarına yardımcı olmak, Suriye'ye komşu ülkeler için doğru bir temel değildir. Eğer onlar bu temelde hareket ediyorlarsa, o zaman şunu bilmeliler ki, bir sonraki seferde, sıra Türkiye ve diğer ülkelere gelecektir” ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi “Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'daki dostları", El-Kaide benzeri bir terörizmin yayılması konusunda uyardığını da dile getirdi.

Suriye'nin yakın müttefiki olan İran'da askeri kanat son dönemde Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarını sürdürürken, İran Dışişleri Bakanlığı, krize çözüm amacıyla uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜ 

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Hüseyin Amir Abdullah, perşembe günü yapılacak toplantıya, sadece Suriye konusunda “gerçekçi” bir yaklaşıma sahip ülkelerin davet edileceğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Uluslararası gözlemciler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi önemli aktörlerin katılmayacakları bir toplantının ciddi bir sonuç doğuramayacağına işaret etti.

MUHALİFLER RET ETMİŞTİ 

İran geçtiğimiz ay, Esad rejimi ile muhalifler arasında görüşmelere ev sahipliği yapmayı önermiş ancak muhalifler bu öneriyi kabul etmemişti.

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