Sınırsızlık yine liste başı

Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır. Pek çok oyun, eklenti paketi ve oyunlar ile ilgili programların satışı Steam üzerinden yapılmakta ve bu sayede bilgisayara direkt çevrimiçi olarak indirilebilmektedir.

2010 yılından bu yana 30 milyon üzerinde kullanıcı, hesabını bu platforma bağlamış durumda.

Her hafta farklı indirimler ve farklı oyun içerikleriyle takipçilerini kendisine kitleyen Steam, bu hafta farklı bir liste ile karşımızda. Çorak topraklardan garip ormanlara kadar pek çok mekanda dolaştığımız ölümcül oyun Borderlands 2 hala birinci sırada, lakin ikinci sıraya haftanın yenisi Torchlight 2 yerleşmiş durumda. Bu yeni oyun aynı zamanda geçen haftanın ikincisi Counter Strike: GO'yu da bir alta atıp üçüncü sıraya yerleştirmiş.