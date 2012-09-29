Sınırdaki yangın evlere yaklaştı

İdlib kentine bağlı Harabjoz köyündeki ormanlık alanda dün başlayan ve Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 noktadan Türkiye'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alevler, Çabala köyündeki Kekeç Çiftliği ve diğer evlere kadar yaklaştı. Ev ve ahırlarını yangından kurtarmak için kovalarla su taşıyan köylüler de itfaiyenin söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Ellerine kazma ve kürek alan köylüler, evlerine yaklaşan alevleri söndürmeye çalışırken, hayvanlarını da ahırlardan boşaltarak güvenli yerlere götürüyor.

TEDAŞ ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle bölgedeki elektrik akımını kesti.

Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat da Çabala köyüne gelerek söndürme çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yangın nedeniyle bir askeri karakol tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

AA