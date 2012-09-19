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Sınırda Suriye bayrağı indirildi

Suriye’de Tel Abyad’da yaşanan çatışmalar yoğunlaştı; muhaliflerce vurulan gümrük binasında Suriye yönetimini temsil eden bayraklar indirildi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 12:56
Sınırda Suriye bayrağı indirildi

 

Özgür Suriye Ordusu ile Beşşar Esed'e bağlı birlikler arasında devam eden çatışmalar yeniden yoğunlaştı. 

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rakka kentine bağlı Tel Abyad Sınır Kapısı'nı ele geçirmek amacıyla süren çatışmalarda, Suriye gümrük binası isabet aldı.  Ağır makineli silahların ve top seslerinin duyulduğu Tel Abyad Sınır Kapısı'ndaki Gümrük Müdürlüğü binası top mermisine hedef oldu. Kameralarca da görüntülenen şiddetli gürültünün ardından yoğun bir toz bulutu gökyüzünü kapladı. Binanın kısmen hasar gördüğü olayda yaralıların olabileceği belirtiliyor.

Sınır kapısı muhaliflerin elinde
Gümrük binası ve çevresindeki Suriye yönetimini temsil eden bayraklar ve Beşşar Esed'e ait posterlerin indirildiği görüldü.
Muhalifler yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan 3 yıldızlı bayrak astı.
Bu arada çatışmalar esnasında yaşadıkları bölgeyi terk eden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Suriyeli sınırı geçerek, geldikleri Türkiye'de güvenlik güçlerine sığındı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından Süleyman Şah Çadır Kenti'ne yerleştirildi.
Olaylarda yaralananlar da sınırdan Türkiye'ye getiriliyor.

Okullar tatil edildi
Çatışmalar nedeniyle Akçakale Anadolu Lisesi'ne kurşun isabet etti. Gece geç saatlerde kimsenin bulunmadığı esnada meydana gelen olayda mermi bir sınıfın camı ile duvarına değdi.

Sınırdaki çatışmalar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı okullar ile sınıra yakın köy okullarında bugün eğitim ve öğretime ara verildi.
AA muhabirinin telefonda görüştüğü İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Pala da dün yaşanan çatışmalar nedeniyle eğitime ara verildiğini söyledi. Pala, duruma göre okulların yarın da tatil edilebileceğini kaydetti.

Vatandaşlara uyarı

Akçakale'de,  belediye hoparlörlerinden zaman zaman anonslar yapılarak vatandaşların, sınır bölgesine yaklaşmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

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