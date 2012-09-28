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'Yeni Dünya Haritasında Kürdistan da var'

Bakan Davutoğlu, Suriye sınırında terör saldırısı tehdidi durumunda her türlü adımın atılmasının Türkiye’nin hakkı olduğunu söyledi.

28 Eylül 2012 Cuma 12:21
'Yeni Dünya Haritasında Kürdistan da var'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, PBS televizyonunda yayınlanan ''NewsHour'' programında Margaret Warner'ın sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Suriye'deki krizin Türkiye için ''dev boyutta güvenlik tehdidi oluşturduğunu'' söyledi.

Davutoğlu "Bu, hem BM hem de tüm uluslararası camia için bir sınav ve şu ana kadar BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye krizi konusunda herhangi bir karar üzerinde mutabık kalamamış olması çok büyük bir başarısızlık'' dedi.

Terör Suriye'deki iktidar boşluğunu kullanıyor

Davutoğlu, ''Suriye'deki krizin Türkiye'ye ne derecede güvenlik tehdidi oluşturduğu'' sorusuna cevaben, ''Dev boyutta bir güvenlik tehdidi oluşturmakta. Neden? Çünkü bu ülkeyle 911 kilometrelik sınıra sahibiz ve şu anda bu sınırda bir iktidar boşluğu var. Bazı terör örgütleri, PKK ve hatta El Kaide'nin bazı unsurları, bu iktidar boşluğunu istikrarsızlık yaratmak amacıyla kendi çıkarları için kullanmaya yeltenebilirler. Bugün bile, Türkiye'de çok sayıda terör eylemi, PKK terör eylemleri görüyoruz, bu iktidar boşluğunu kullanıyorlar'' diye konuştu.

Her türlü adımı atarız

Sunucunun, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın The Washington Post'a verdiği demeçte, Türkiye'nin askeri anlamda tek taraflı bir adım atmayacağı'' yönündeki sözlerini hatırlatarak, ''Neden?'' sorusunu yöneltmesi üzerine Davutoğlu, şunları söyledi:

''Tabi, Başbakan Erdoğan, Suriye'nin içerisindeki siyasi krizi kastetti. Ama eğer sınırımızda Türkiye'ye karşı herhangi bir güvenlik riski ortaya çıkarsa, sınırımızı korumak bizim hakkımızdır. Türkiye'ye karşı bir terör tehdidi ya da riski meydana gelirse, her türlü adımı atmak hakkımızdır.''

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