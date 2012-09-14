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Sınır ötesi için devasa hazırlık

Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet üssüne bugün Eskişehir, Bandırma ve Amasya’dan gelen 20’den fazla savaş uçağı bir bir alana iniş yaptı.

14 Eylül 2012 Cuma 11:23
Sınır ötesi için devasa hazırlık

PKK terör örgütüne ait kamplara en etkili operasyonları düzenleyen 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'ne takviye savaş uçakları gönderildi.

Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı gece görüş ve vuruş kabiliyetine sahip 'Yarasa' olarak adlandırılan 161. Bombardıman Filosu, Amasya'dan kalkan 'Tunç' olarak adlandırılan 151. Bombardıman Filosu, Amasya'dan gelen 'Akıncı' olarak adlandırılan 152. Önleme Filosu ve Eskişehir'den gelen 'Panter' olarak adlandırılan 111. Saldırı Filosu Diyarbakır'a geldi.

PKK KAMPLARI ATEŞ ALTINA ALINACAK

Hakkari'de 7 taburun katılımı ile PKK terör örgütüne yönelik başlayan operasyona destek vermek amacıyla gelen 20'den fazla savaş uçağı, Diyarbakır'daki Pars ve Atmaca filosuna da destek vererek Kandil'de bulunan PKK kamplarını ateş altına alacaklar.

SINIR ÖTESİNE BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BEKLENİYOR


Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçleri önümüzdeki günlerde PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarına yönelik büyük çaplı bir operasyon başlaması beklenirken, Diyarbakır'a takviye gelen filolarda hava operasyonu düzenleyerek PKK'lı teröristlerin bölgeden kaçışını ve ateş altına alınmasını sağlayacak.
UÇAKLAR KEŞİF UÇUŞU YAPTI

Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'ne inen çok sayıda savaş uçağı, bu kez Kandil'e keşif uçuşu yapmak için havalandı.
PKK terör örgütüne ait kamplara en etkili operasyonları düzenleyen 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'ne gelen Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı gece görüş ve vuruş kabiliyetine sahip 'Yarasa' olarak adlandırılan 161. Bombardıman Filosu, Amasya'dan kalkan 'Tunç' olarak adlandırılan 151. Bombardıman Filosu, Amasya'dan gelen 'Akıncı' olarak adlandırılan 152. Önleme Filosu ve Eskişehir'den gelen 'Panter' olarak adlandırılan 111. Saldırı Filosu, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarına yönelik yapılması planlanan büyük çaplı operasyon öncesi keşif amaçlı Kandil'e keşif uçuşu yaptı.

Savaş uçaklarının özellikle PKK terör örgütünün önemli isimlerinin bulunduğu Zap, Metina, Avaşin, Hakurk ve Hınera kampları üzerinde keşif ile gözetleme uçuşu gerçekleştireceği öğrenildi.

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