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1. sınıflar için zil çalıyor

Çocukların okula iyi bir başlangıç yapabilmeleri için uygulanan ’uyum programı’ çerçevesinde, okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri için yarın ders zili ilk kez çalacak.

09 Eylül 2012 Pazar 12:25
1. sınıflar için zil çalıyor

 

İlkokul birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile okul öncesi eğitime başlayacak öğrenciler, yarın ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu 'uyum programı', 2012-2013 eğitim öğretim yılı başlamadan 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Uyum programını Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Mamak Kazım Orbay İlkokulu'nda düzenlenecek törenle başlatacak.

 

İlköğretime bağlı ana sınıflara yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı çerçevesinde ilk gün okullarda açılış törenleri düzenlenecek. Okul müdürleri, velilere bu uygulamanın amaçlarını, yararlarını anlatacak.

Daha sonra okul, velilere ve çocuklara tanıtılacak. Velilere ve çocuklara sınıfta uyulacak basit kurallar anlatılacak.

İlköğretime yeni başlayacak öğrencilere uygulanacak programda ise öğrencilerin keyif alacakları sınıf için oyunlar düzenlenecek, boyama ve çizme etkinlikleri ile kesme yapıştırma çalışmaları yapılacak.

Müzikli oyunlar ve şarkılarla kitap okuma saatleri düzenlenecek. Öğrenciler için bu programda okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine uyumunu kolaylaştıracak etkinlikler de yapılacak.

Geçen yıldan farklı olarak öğrenciler uyum eğitiminin ardından okulların 17 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla hazırlık eğitimine de tabi tutulacaklar.

İlkokul 1.sınıfta okutulacak Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ilişkin çalışmalar yapılacak.

DERS KİTAPLARI HAZIR
Milli Eğitim Bakanlığı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrencilere toplam 187 milyon ders kitabını ücretsiz dağıtacak. Okulların tamamına ulaştırılan ders kitapları okulların açılacağı 17 Eylül'de sıraların üzerinde hazır olacak.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Yusuf Esener, kitapların dağıtımının tamamlandığını, okullara ulaştırıldığını açıkladı. Esener, özel okullar dışında diğer okullardaki tüm öğrencilere ders kitapları ile çalışma kitaplarının ücretsiz verileceğini söyledi.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okullara uyumunu sağlamak üzere hazırlanan çalışma kitaplarıyla öğretmen kitabından da toplam 3 milyon 570 bin basıldı. Bu kitaplar da yarın öğrencilerin hizmetine sunulacak.

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