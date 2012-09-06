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Sınavda 2.olan çift konuştu

’Kopya’ iddiaları üzerine ÖSYM tarafından iptal edilen hakimlik ve savcılık sınavında 93.2 puanla ikinci olan avukat Atanur Nalan Kahrıman: 1 buçuk yıl çalıştık ve eşim birinci ben ikinci oldum. Şüpheler doğru değil.

06 Eylül 2012 Perşembe 05:21
Sınavda 2.olan çift konuştu

 

ÖSYM’nin 6 Mayıs’ta avukatların girdiği 'Hakim ve Savcılığa Geçiş Sınavı'nı iptal etmesinin ardından gözler evli çiftelere çevrildi.

Sınavda, Samsun’da yaşayan İl Özel İdaresi Hukuk Müşaviri Ahmet Kahrıman, 93.5 ile birinci, kendisiyle aynı kağıdı veren eşi avukat Atanur Nalan Kahrıman ise 93.2 ile ikinci oldu. Aynı sınavda 16 ile 17’nci sırayı da, yine bir diğer çift Maviye-Mehmet Keleş paylaştı.

Bu çiftlerin sınav cevap kağıtlarının bire bir aynı olması sınavda kopya iddialarını gündeme getirmiş, savcılık da somut delil bulamadığı sınavla ilgili 8 çarpıcı tespite ulaşmıştı. ÖSYM, suç duyurusu üzerine tartışılan hakimlik ve savcılık sınavını iptal etti.

 

Gündemi sarsan kopya iptali üzerine hedefteki isimlerden avukat Atanur Nalan Kahrıman, Vatan gazetesine konuştu.

Amasya’nın Merzifon Belediye Meclis Üyesi avukat Atanur Nalan Kahrıman, “Basında çıkan haberlerle ilgili bilgim yok, hiç müsait değilim. Eşimle bir buçuk yıldan beri bu sınava beraber çalıştık, dersaneye gittik. ÖSYM’nin yaptığı bu sınav çok ciddi bir sınavdı.

Eşim Samsun’da görevli, her gün Amasya’dan gidip geliyor. Buna rağmen elimizden geldiğince sınava çok çalıştık. Hakkımızda düşünülen şüpheler doğru değil. Çalıştık, kazandık, o birinci oldu, ben de ikinci. Olay zaten yargıda, bekleyip göreceğiz” dedi.

İPTAL DAVASI AÇIYOR
Öte yandan sınavda 92,5 puanla 8. olan Samsun’da avukatlık yapan aday Mehmet Salih Öztürk, “ÖSYM’nin iptal kararına karşın bir iptal davası açmayı planlıyorum. Bizler mağdur olan tarafız” dedi. Öztürk, sınavda birinci olan Samsun İl Özel İdaresi 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Kahrıman’ı da hiç tanımadığını söyledi.

Sınavda en dikkat çeken isimlerden kuyumcu Behzat Murat Sümbüllü de, 1998-2008 arasında fiili avukatlık yaptığını ifade ederek, “Daha sonra hukuk danışmanlığı yaptım. Kuyumculuk baba mesleği. Ben şirketin sahibiyim. Kuyumculuk yapmıyorum. Sadece yönetici olarak çalıştım. Hakkımdaki iddialarla ilgili dava açacağım.

Bu iddialar yersiz, saçma sapan şeydir. Ekim ayındaki sınava az çalıştım, düşük puan aldım. Mayıs ayındaki sınava 6-7 ay günde 8-9 saat çalıştım, hazırlandım. İşi gücü bırakıp çoluğu çocuğu bırakıp çalıştım ben bu sınava” şeklinde konuştu.

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