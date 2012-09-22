Sınava gireceği okul taşınınca...

epebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Sabri Kılıçoğlu Anadolu Lisesi inşaatı önünde AA muhabirine açıklama yapan Dilek Altındağ, sınav yerini bir gün önceden kontrol etmek istediğini söyledi.

Kendisine gönderilen sınav giriş belgesindeki adrese geldiğini belirten Altındağ, şöyle konuştu:

''Aslında sınav günü gelmeyi planlıyordum. Ancak sınav yerimi önceden görmek istedim. Buraya geldiğimizde okul inşaatı görünce şaşırdım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayınca öğrendik ki; buradaki okulu, 25 dakika mesafedeki Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi'ne nakletmişler. Sınav günü gelsem tamamen mağdur olacaktım. Sınava çok iyi hazırlanmıştım ama bu olay moralimi altüst etti. Annem de şeker hastası bu olayı duyunca şekeri çıktı.''

Altındağ, kendisi gibi diğer adaylarında olabileceğini ifade ederek, sınava girecekleri okulları önceden kontrol etmesi gerektiğini söyledi.