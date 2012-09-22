Sinan Şamil Sam’ın karaciğer nakil ameliyatı ertelendi

WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sam'a yapılacak nakil ameliyatının, ön hazırlık çalışmaları ve diğer bazı sebeplerden ötürü ertelendiği öğrenildi.

Ameliyat için Malatya'ya gelen Sam'ın yakınlarının bir kısmı, erteleme kararı sonrası şehirden ayrıldı.

Dünyanın önde gelen karaciğer nakil merkezlerinden Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılacak operasyonda Sam'a bir yakınının karaciğerinin nakledileceği öğrenildi.

"Boğaz'ın boğası" lakaplı Şamil Sam, Malatya'da yaptığı açıklamada karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşmayı ümit ettiğini, bunun için sevenlerinden dua beklediğini söylemişti.