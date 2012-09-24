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Sinan Şamil Sam, ameliyatına hazırlanıyor

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü boksör Sinan Şamil Sam'a, kız kardeşinden alınacak karaciğer dokusu nakledilecek.

24 Eylül 2012 Pazartesi 13:15
Sinan Şamil Sam, ameliyatına hazırlanıyor
WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanına sahip olan ve elde ettiği başarılarla ''Boğaz'ın Boğası'' olarak adlandırılan Sinan Şamil Sam, yaptığı açıklamada, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir rahatsız olduğunu ifade etti.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne karaciğer nakli olmak için geldiğini belirten Sam, kız kardeşinden alınacak dokunun nakli öncesi kilo vermesi gerektiği için şu an hastanede kendisine diyet uygulandığını söyledi.

Kız kardeşinin, hastalığı nüksettiği ilk anda doku bağışı için kendisine geldiğini anlatan Sam, ''Bu konuda bana hep destek olup, yanımda durdu. Önümüzdeki 15 gün içinde operasyon yapılacak'' dedi. 

Organ nakli bekleyen tüm hastalara şifa dileyen Sam, şöyle konuştu:

''Turgut Özal Tıp Merkezi'nin bu konudaki üstünlüğünü duyduk. Burayı da değerlendirmek istedik. Ben her platformda söylüyorum. Biz Türkiye'deki ferdi sporcular üvey evlat pozisyonundayız. Fakat ben Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) 1991 yılında girdim. O gün bu gündür her türlü desteği gördüm. Yurt dışına gidip yeniden dönerek işe alınan ender insanlardan biriyim. Yurt dışına gidişimde de mecburdum. Çünkü boks hayatımı sürdürmem gerekiyordu. Hastalık da sağlık da insanoğlu için. Bir hastalığa yakalandım. Ondan kurtulmak için mücadele ediyorum. Tek isteğim sağlığına kavuşmak. Çare olarak en son burayı gördük. Burası oldukça da güzel bir hastane. Öyle tahmin ediyorum ki 10 veya 15 gün içerisinde nakil söz konusu olacak. Kız kardeşimden alınacak olan doku nakledilecek. 10 gün kadar burada istirahat edip kilo durumumu biraz ayarlamam gerekiyor. Allah bütün ihtiyacı olanlara sağlık versin.''

''Dövüşmeyi düşünmüyorum''

Spor hayatında devam edip etmeyeceği konusuna da değinen Sam, ''38 yaşındayım, yapmış olduğum boks stili biraz farklıydı. Fazla hırpalayıcı bir bokstu. Kendimi çok hırpaladım. Yaklaşık 25 sene boks yaptım. 2 kez dünya, 8 defa Avrupa, 16 kez de Türkiye şampiyonu oldum. Kırılması çok zor rekorlara imza attım. Başlamak demek, bir daha sıfırdan başlamak olur. Dövüşmeyi düşünmüyorum. Ringe çıkıp dövüşmeyi düşünmüyorum. Ancak hocalık, danışmanlık, antrenörlük konusunda yardımcı olmak isterim'' diye konuştu. 

Mesai arkadaşları yalnız bırakmadı

Sinan Şamil Sam'ı, halen görev yaptığı TSE'nin yöneticileri ve mesai arkadaşları ziyaret etti.

TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, Sam'ın hastaneye yattığı öğrendiklerinde hemen ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Sam'ın bir an önce sağlığına kavuşarak, aralarına katılmasını dileyen Karagöz, kendilerine düşen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

TSE Başkan Müşaviri Osman Katipoğlu ve Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz da ünlü boksöre geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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