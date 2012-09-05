Sinan Özkan imzaladı

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Sanica Boru Elazığspor'un forvet oyuncusu Sinan Özkan'ı transfer etti.

Özkan, kulüp binasında Basın Sözcüsü İbrahim Çınar'ın da hazır bulunduğu törende 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.





Çınar, törende yaptığı konuşmada, takımda görülen eksiklerin giderilmesi adına transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.





Yapılan çalışmalar doğrultusunda Sinan Özkan gibi kaliteli bir forvet oyuncusunu kadroya dahil ettiklerini vurgulayan Çınar, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.





-Sinan Özkan-





Fransa doğumlu 26 yaşındaki Sinan Özkan, futbola 2000 yılında Saint Etienne takımında başlayıp, 5 sezon bu takımın formasını giydi.





Saint Etienne'nin ardından Türkiye'de çeşitli takımlarda oynayan ve 2011-2012 sezonunda Sanica Boru Elazığspor'a transfer olan Özkan, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 26 maçta oynamış, ligde attığı 12 golle takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.