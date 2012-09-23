Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde açıklama yapan Simone Pianigiani, Ankara’daki Tansev Mıhçıoğlu Turnuvası'nın, takımı tanıtması açısından güzel bir fırsat olduğunu ve durumlarını görebildiklerini ifade etti.
Simone Pianigiani: 'Takımı tanımam için fırsat oldu'
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Simone Pianigiani, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara’da düzenlenen Tansev Mıhçıoğlu Turnuvası'nın, çalışma ve kondisyon için çok verimli geçtiğini söyledi.
23 Eylül 2012 Pazar 14:35