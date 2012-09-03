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Simon Kjaer Aslan gibi

Galatasaray'da stoper transferi konusunda çalışmalar, son bir kaç saat içerisine girilirken, hız kazandı. Alman kaynakları Danimarkalı stoperin Cim Bom'la anlaştığını ileri sürdü.

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:15
Simon Kjaer Aslan gibi
Galatasaray, akşam saatlerine kadar bir stoper alarak, Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istiyor. UEFA'ya futbolcu listeleri bu akşam verilecek.
 
Sarı-Kırmızılı takımda Rolando, Kolo Toure gibi önemli bir kaç alternatifin içerisinde, şu an itibariyle ön plana çıkan Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer.
 
Alman kaynakları doğruladı
 
Alman kulübüyle ilgili en detaylı haberleri veren Wolfsburger Allgemein Zeitung'un muhabiri Robert Schvir, Radyospor'dan Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada "Simon Kjaer konusunda Galatasaray ve Wolfsburg anlaşmaya vardı. Simon şu anda Wolfsburg antrenmanında yok, Danimarka Milli Takımı'na gitti. Kesin olarak kulüpler düzeyinde anlaşma sağlandı. Sıra futbolcuyla Galatasaray'ın anlaşma yapmasına geldi. Bana göre bu konuda da bir sorun yaşanmayacak; çünkü Kjaer burada mutlu değil. Felix Magat kendisine pek fazla şans vermiyor. Oysa Kjaer 2009 yılında Danimarka'nın en yetenekli futbolcusu seçildi. Roma'da son derece parlak bir dönem geçirdi. Fakat burada Magath'la yıldızı barışmadı. 2008 yılında Real Madrid de Kjaer'le yakından ilgilenmişti; fakat kulübü Midtjylland'la anlaşamamıştı" dedi.  
 
Magath'la yıldızı barışmadı
 
Galatasaray'ın Alman kulübüyle Simon Kjaer'in tüm haklarını almak üzerine bir anlaşma yaptığı öğrenildi. Henüz 23 yaşında olan genç Danimarkalı, Midtjylland'ın ardından, 2008 yılında, Palermo'ya transfer oldu; 2010 yılında Wolfsburg'a geçti; geçen sezon Roma'da kiralık olarak oynadı. Danimarka Milli Takım formasını şu ana kadar 27 kez giyen başarılı savunma oyuncusunu, Galatasaray'ın henüz çok genç olması nedeniyle tercih ettiği öğrenildi.
 
Menajeri yorum yapmadı
 
Futbolcunun Belçika'da yaşayan menajeri Beck Mikkel ise, "Şu anda görüşme halinde olduğumuz için yorum yapmam doğru olmaz, anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Gün içerisinde her şey ortaya çıkacak" dedi. 
 
Kaynak: Radyospor 
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