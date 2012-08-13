Simao İspanya’ya dönüyor

Ekonomik sıkıntılar içerisindeki Beşiktaş'ta Simao Sabrosa defteri kapanıyor... Yüksek maliyeti nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın gözden çıkardığı Portekizli futbolcunun, La Liga'ya geri döneceği öne sürüldü. İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Diario AS'ta yer alan haberde, Simao için Espanyol'un devreye girdiği ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Haberde, Simao'nun da bu teklife çok sıcak baktığı yazılırken, Lacivert-Beyazlılar'ın bu işi bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planladığı dile getirildi. Beşiktaş, 33 yaşındaki Portekizli'ye senelik 2 milyon 500 bin Euro ödüyor.