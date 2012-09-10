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Silivri’de korkunç ölüm!

Silivri cezaevinde bir infaz koruma memurunun farelerden insanlara bulaşan öldürücü bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:35
Silivri’de korkunç ölüm!

Ergenekon ve Balyoz davasının yapıldığı Silivri cezaevi yerleşkesinde görevli bir infaz koruma memurunun çok bulaşıcı ve öldürücü hanta virüs nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

2010 yılı Mart ayında Ergenekon ve Balyoz davalarındaki tutuklamalarının zirve yaptığı dönemde yaşandı.

Aşırı yorgunluk, yaygın ağrı, bulantı, kusma, genel durum bozukluğu şikayeti ile Silivri Cezaevinden sevkle, Silivri Devlet Hastanesine çıkan infaz koruma memuru burada tedavi altına alındı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde bulunan özel servise kaldırıldı. 22 yaşındaki infaz koruma memuru burada birkaç gün sonra iç organlarında başlayan kanamalarla korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Hastanın yapılan otopsisinde ise Hantavirüsün en tehlikeli alttipi olan Dobrova virüsü (DOBV) taşıdığı tespit edildiği anlaşıldı. İnfaz koruma memurunun bu virüs nedeniyle ölümü üzerine Silivri Cezaevi yerleşkesinin adeta karantinaya alınarak cezaevinin baştan sonra dezenfekte edildiği öğrenildi.

ABD'YAYINLANAN MAKALE İLE ÖĞRENİLDİ

Özenle gizlenen ölüm olay Amerikada yayınlanan Centers for Disease Control and Prevention dergisine Türk bilimadamları tarafından gönderilen makale ile ortaya çıktı. Makale Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesinden Oral Oncul, Yunus Atalay, Yalcin Önem, Vedat Turhan, Ali Acar, Sezai Ozkan, and Levent Gorenek ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığından Yavuz Uyar ile Dilek Y. Çağlayık imzasıyla Mart 2011'de yayınlandı.

KKKA'DAN DAHA TEHLİKELİ

Ziraat Yüksek mühendisi Derya Ulaşoğlu Hantavirüs'ün insanlar için tehlikeli ve çok bulaşıcı bir virüs olduğunu söyledi. Yaptığı bir araştırma sırasında bu makaleyi okuyan Ulaşoğlu, Silivri Cezaevinde toplu ölümün kıyısından döndüğünü söyledi. Ulaşoğlu; Hantavirüs (KKKA) Kanamalı Kırım Kongo Ateşinde olduğu gibi kanamalı ateşe neden olmaktadır. 30’dan fazla türü olan bu virüsün 20 tanesi insan için risk oluşturur. Solunum yoluyla da virüsün alınması, KKKA’inden daha da tehlikeli olduğunu göstermektedir. Solunum yoluyla alındığı için süpürme işlemi risk oluşturur. Virüsü taşıyan kemiricilerin idrarı,dışkısı ,salgısı ortam havasına virüsü bulaştırır. Isırma yoluyla da insana kemirgenden geçebilir. Tüm dünyada görülen hantavirüsten her yıl ortalama 200 000 bin vaka görülmektedir. İnsandan insana bulaşmaz. Ancak teşhis konulamadığı için bu virüsten sanılandan fazlada ölüm olmuş olabilir bugüne kadar. (Gazeteport)

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