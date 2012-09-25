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Siirt'te çatışma; asker bölgeyi çembere aldı

Siirt'in Pervari kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

25 Eylül 2012 Salı 14:15
Siirt'te çatışma; asker bölgeyi çembere aldı

Pervari kırsalında arama tarama faaliyetleri sürdüren güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist karşılaştı. Güvenlik kuvvetlerinin 'Teslim ol' çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada dağlık ve ormanlık alandan faydalanan teröristler kaçarken, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopter bölgeyi çembere aldı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 3’ücü Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyonel faaliyetlerde; Pervari ilçesi kırsalında, Hasan Tepe bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 3 kişilik görüntü alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik kuvetlerinin 'Teslim ol' ihtarına bölücü terör örgütü mensupları ateşle karşılık vermiş, bunun üzerine önce komando kolu tarafından, daha sonra kobra helikopterler tarafından hedef ateş altına alınmıştır. Bölgenin sık ağaçlık ve kayalık yapısı sebebiyle, sağlanan temas uzun süre devam ettirilememiş, teröristler teması keserek kaçmışlardır. Teması müteakip bölgede yapılan aramalarda açıkta, yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Aramalarda 1 adet güneş paneli, 200 adet bixi mühimmatı, 6 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet uyku tulumu, çok sayıda tabak, çanak, 3 adet sırt çantası, 1 bidon benzin, 1 çuval un, 1 adet akü, 5 adet panço ve diğer yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, Pervari Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda, söz konusu malzemelerden istihbari değer taşımayanların yerinde imha edildiği diğerlerinin ise olay yeri inceleme timi tarafından incelenmek üzere Siirt merkez'e getirildiği bildirildi.

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