Siirtspor yönetimi istifa etti

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Siirtspor'un basın sözcüsü Niyazi Deniz, yaptığı açıklamada, bir süre önce Kulüp Başkanı Seyfettin Akarmut'un trafik kazasında vefat etmesinin ardından mali sıkıntı içerisine girdiklerini söyledi.





Sorunun çözümü için Vali Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekili Osman Ören ve Belediye Başkanı Selim Sadak ile görüştüklerini kaydeden Deniz, şöyle dedi:





''Yönetim olarak, 15 Eylül 2012 tarihinde olağanüstü kongre kararı ile birlikte toplu istifa kararı aldık. Mevcut yönetim, Vali Aydın ve görevlendirilen teknik heyetin rahat bir şekilde çalışmasını sağlamak ve buna zemin oluşturmak için toplu halde noter aracılığıyla istifa beyanında bulunmuştur. Siirtspor, 4 Eylül'de kupa maçına çıkacak, 5 Eylül'de de transfer sezonu kapanıyor. 9 Eylül tarihinde 3. Lig maçları başlayacağı için süre çok kısa. Bu nedenle valilik tarafından görevlendirilen transfer komitesi, ilk etapta daha önce anlaşma yapılmış olan teknik heyet ve sporcularla yola devam edecek. Bu amaçla Teknik Direktör Orhan Kapucu ve 15 futbolcu ile İzmir'deki kampta imza töreni düzenlenecek.''





Öte yandan Vali Ahmet Aydın ise, tıkanan sürecin aşılması ve Siirtspor'un başarısı için çalışacaklarını belirtti.





Aydın, ''Siirtspor'un başarısı için çalışıyoruz. Mevcut yönetim, başkan Seyfettin Akarmut'un trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bu işi yürütemeyeceğini belirtti. Biz Siirtspor'un zor günler geçirmemesi ve başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz'' dedi.



























