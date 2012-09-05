Siirtspor’da transfer çalışmaları

Siirtspor'un Sportif Direktörü Benhur Babaoğlu, yaptığı açıklamada, yeni transferlerle takımın güçlendiğini söyledi.





Bingölspor'dan İbrahim'i, Gölcükspordan Ahmet'i ve Ankara Demirspordan Ahmet Çetinkaya ile bir yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Babaoğlu, ''Kamp 8 Eylül Cumartesi günü sona erecek. İzmir kampının ardından gerçekleştirdiğimiz Nevşehir kampı oldukça başarılı geçti. Takım kondisyon açısından güçlenirken, taktiksel anlamda da uyum artıyor. Bu arada hazırlık maçlarına da ağırlık veriyoruz. İskenderun Payasspor ile yaptığımız ilk maçta, berabere kalmamıza rağmen güzel bir oyun ortaya koyduk. Kampın ardından Sandıklısporla yapacağımız ilk maç için Afyon'a geçeceğiz. Bu arada yaptığımız transferlerle takımı güçlendirmeye çalışıyoruz. Transferlerimizle Siirt'i en iyi şekilde temsil edecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.