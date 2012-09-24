Siirt’in bahanesi hakemler

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Siirtspor'un teknik direktörü Orhan Kapucu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor maçının ilk dakikalarında iyi performans sergilemelerine rağmen, istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek, ikinci devrede hakemin verdiği haksız penaltı ile maçın seyrinin değiştiğini söyledi.





Hakemin pozisyonları sürekli 50-60 metre uzaklıktan izlediğini iddia eden Kapucu, ''Fizik olarak yakından izleyemiyordu. Hakem hataları arka arkaya geldi. Bu da oyundan kopmamıza neden oldu. Bir ara bir gol atınca umutlandık. Ancak hakem hataları devam etti. Hakem hataları yüzünden yenildik. Rakip takım oyuncuları bizim oyuncularımızdan fizik olarak daha üstün oynadılar. Lige iyi hazırlanmışlar. Biz ise daha fiziki eksikliklerimizi yeni gideriyoruz. Bu maç bizim için geride kaldı'' dedi.



