Sigortacılara 'Yargıtay' faturası

Liberty Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, kararın, son 10 yıldır yazılan tüm trafik poliçeleri için sektöre ciddi yük getireceğini belirterek, bunun da 30 milyon TL’yi bulacağını söyledi.



YARGITAY’ın ölümlü trafik kazalarında desteksen yoksunluk tazminatı için kusurlu-kusursuz ayrımını ortadan kaldıran kararı, sigortacıların tepkisini çekti. Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, geçtiğimiz aylarda, açılan bir dava üzerine trafik kazasında ölenlerin tam kusurlu olsa da yakınlarına sigorta şirketleri tarafından tazminat ödeneceğine yönelik karar vermişti. Kurul, bu kararını, ölen kişi kusurlu olsa da yakınlarının kusuru olmadığı gerekçesine dayandırmıştı. Sigorta sektörü ise Yargıtay’ın bu kararını uygulama konusunda şimdilik beklemede. Yargıtay Daireleri’nin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu doğrultusunda karar vermeye başlaması halinde bu karara uyacaklarını belirten sigortacılar; kararın, sektörün son 10 yıldır yazdığı tüm trafik poliçeleri için yeni yük getireceğini ve bunun da 30 milyon TL’yi bulacağını söylüyor.



Liberty Sigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, sigortacılığın bir bilim, sermayenin de bu işin güvencesi olduğunu ifade ederek, sigorta şirketlerinin iyi tanımlanmış koşullarda hesap yaptığını ve fiyat oluşturduğunu kaydetti. Yergin, “Yargıtay’ın yaptığı maalesef, bu tanımı geriye dönük olarak bozmaktır” dedi.



Sektör düzenleyici değil



Ragıp Yergin, trafik sigortası ile trafikte araç kullananların yapacağı katkılarla, kazalarda mağdur olanların zararının karşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sigorta kapsamında herkesin zorunlu olarak katkı yapabilmesi için primlerin de belirli seviyede tutulması gerekir. Primi belirleyen de ödenen zarardır. Eğer, kayıpların yüksek tutarla ve herkesi kapsayacak şekilde karşılanması beklenirse; sigorta, lüks ürüne dönüşür. Bu durumda da herkes sigortayı satın alamaz. Son dönemde mahkeme kararlarına yansıyan gelişmeler ise bu amacın ve yapının dışına çıkmakta; tüm mağduriyetlerin yüksek tutarla karşılanması beklenmektedir.”



Ragıp Yergin, Yargıtay’ın, sektörün düzenleyicisi olmamasına rağmen aldığı kararla sektörün son 10 yıldır yazdığı tüm trafik poliçelerine yeni yük getireceğini belirterek, “Daha önceki yıllarda hem Yargıtay ilgili Hukuk Daireleri hem de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu tip olaylarda vefat edenin ailesinin tazminat hakkı olmadığı yönünde kararlar veriyorlardı. Bu nedenle de davalar açılmıyordu. Ancak bu karar, daha önce meydana gelen ve talep edilmeyen zararların talebine olanak verdi” dedi.



Davalar açılıyor



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı, oy çokluğu ile verdiğini vurgulayan Yergin, “Yani, Yargıtay hukuk daireleri de karar hakkında henüz hem fikir değiller. Bu nedenle sektör şu an beklemede. Yargıtay Daireleri, karar doğrultusunda karar verirlerse sektör buna uyacaktır” diyerek, şunları söyledi: “Bu tip zararlarla ilgili şirketimiz aleyhine davalar açılmaya başlandı ancak, henüz ödenen tazminat bulunmuyor. Bu kararın sektöre toplam maliyetini hesaplamak kolay olmasa da karar çıkar çıkmaz bize bu nedenle ulaşan talepler 525 bin TL olup, bunun 475 bini eski yıllar, 50 bini de bu yılla ilgili. Basit bir hesapla, bu karar, bugün için sektöre 25-30 milyon TL ek yük anlamına gelmekte.”