Sığınmacılar için Gaziantep'te

Gaziantep'e dün gece gelen Antonio Guterres'in ardından BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie de bu sabah özel uçakla kente geldi.

Gaziantep'ten karayoluyla Kilis'e geçen Jolie ve Guterres, Suriyelilerin kaldığı Öncüpınar'daki konteyner kente geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Kilis Konaklama Tesisleri'nde yetkililerden bilgi alacak Jolie ve Guterres'in, konteyner kentteki Suriyelilerle görüşmesi ve öğle yemeği yemesi bekleniyor.

Bu arada, BM heyetinin kampa gelişinden önce yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'den önce Ürdün ve Lübnan'daki kampları da ziyaret eden heyetin Kilis'teki temasları için çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci konteyner kentin girişinde bekledi.