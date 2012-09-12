Sigaraya en az yüzde 20 zam geliyor

Bu, sigaraya en az yüzde 20 zam anlamına geliyor.



Hükümetin tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yıl sonuna kadar yeni bir düzenleme yapmaması durumunda, bu kalemdeki ÖTV oranı yaklaşık bir yıl önce alınan ancak yürürlüğü 31 Aralık 2012'ye kadar ertelenen karar uyarınca 1 Ocak'tan itibaren dört puan artışla yüzde 69 olarak uygulanacak.



ÖTV oranının yüzde 69'a çıkarılmasının sigara satış fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde bir zamma neden olacağı belirtiliyor.



Maliye Bakanlığı, 13 Ekim 2011'de yayımlanan bir kararname ile sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV'yi yüzde 63'ten yüzde 69'a çıkarmış ancak gelen tepkiler üzerine sigaradaki ÖTV oranını 31 Aralık 2012'ye kadar geçerli olmak üzere yüzde 65'e düşürmüştü.



Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilileri, herhangi bir yeni düzenleme yapılmaması durumunda yeni yıl itibariyle sigara ve tütün ürünlerindeki ÖTV'nin otomatik olarak yüzde 65'ten yüzde 69'a çıkacağını kaydettiler.



Bir ekonomi yetkilisi, ÖTV'deki dört puanlık artışın sigara fiyatlarında yüzde 20'den fazla zammı beraberinde getireceğini belirterek, "Ekonomi yönetiminin 2013-2015 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program çalışması devam ediyor. Bütçede atılacak adımlar çerçevesinde bu noktada da bir düzenleme yapılması söz konusu olabilir. Ancak bunun için henüz verilmiş bir karar yok" dedi.



Anayasa gereği 2013 yılı merkezi yönetim bütçesinin 17 Ekim gecesine kadar TBMM'ye sunulması gerekiyor. Bu kapsamda sigarada ÖTV düzenlemelerini de içeren bazı önlemlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.



Analistler, bütçede alınacak önlemler kapsamında sigarada vergi artışına kesin gözüyle bakıyorlar.



Bir başka ekonomi yetkilisi de, büyük ihtimalle sigara ve tütün ürünlerinde vergi düzenlemesi yapılacağını belirterek, "Bu da sigara ve tütün ürünlerine zammı beraberinde getirecek" dedi.



GELECEK YIL YENİ SİSTEM BAŞLAYACAK

Öte yandan, yatırım ve tasarrufların artırılmasını amaçlayan yasada yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013'ten geçerli olacak şekilde sigara ve alkollü içeceklerin vergilendirilmesinde yeni bir sisteme geçilecek.



Yasa alkollü içecekler ve sigaradaki maktu verginin, Ocak ve Temmuz aylarında ÜFE'ye bağlı olarak otomatik olarak güncellenmesini düzenliyor.



Düzenlemeyle ayrıca sigarada maktu ve nispi verginin birlikte uygulanmasına imkan veren bir sistem de getiriliyor.



Buna göre, maktu vergi tutarlarının vergileme ölçüsü, 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla belirlenecek.



Düzenlemenin TBMM'de görüşülmesi sırasında muhalefet partileri bu uygulamayla sigaraya yüzde 15'e kadar zam yapılmasının yolunun açılacağını iddia ederken, hükümet ve ekonomi yetkilileri bu yönde bir kararın söz konusu olmadığını ifade etmişlerdi.