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Sigara parasını biriktirip apartman dikti

Hiç sigara içmeyen Ali Elik, bir tiryaki gibi 23 yıl boyunca her gün sigara parası biriktirdi. Boyacı Elik birikimiyle 4 katlı apartman yaptırdı

19 Eylül 2012 Çarşamba 10:10
Sigara parasını biriktirip apartman dikti

Ordu'nun Ünye ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 56 yaşındaki 7 çocuk babası Ali Elik, 23 yıldır içmediği halde sigara parasını biriktirerek hem emekli hem de apartman sahibi oldu.

Elik, hayatında hiç sigara kullanmadığını ancak sigara kullansa harcayacağı parayla neler yapılabileceğini düşünerek, sigara parasını biriktirmeye karar verdiğini söyledi. Elik, şöyle devam etti:

"1989'da makinistliği bıraktıktan sonra sigortamı nasıl öderim diye düşünmeye başlamıştım. Her gün içtiğimi varsayarak sigaraya harcayacağım parayı hanıma verdim ve biriktirmeye başladım. İlk birikimimle sigortamı ödeyerek emekli oldum. Sonra sigara parasını ev için biriktirdik. İlk ahşap bir ev aldık ve 12 yıl oturduk. Sonra emekli paramıza, içmediğimiz sigara parasının birikimini de koyduk ve evimizi karkas olarak aldık."

Elik, "Boşta kaldıkça, ustaları izleyerek, sorarak evin tuğlasını ördüm, sıvasını, elektriğini, suyunu, döşemesini, boyasını, parkesini yaptım" dedi.

Tiryakilere tavsiyede bulunan Elik, "Bir sigara 7 lira. Her gün bu parayı kenara koyduğu zaman çocuklarının istikballerini bile kurtarabilirler" ifadelerini kullandı.

AA

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