Sıcak havalarda makyajınızı nasıl koruyacaksınız?

Soru:

Bronlaştırıcıyı doğru kullanmadığımı düşünüyorum. Çok ağır ya da çizgi çizgi bir görünüm oluşturuyor. Hangi bölgeye uygulamam gerektiğinden bile emin değilim. Nasıl bir uygulama yapmam gerekir?



Jenna:

“Her zaman kullandığım bir tekniği paylaşacağım: Öncelikle bronzlaştırıcı fırçanıza yarı saydam pudra (toz ya da sıkıştırılmış) alın. Sonrasında az miktarda bronzlaştırıcınızdan alın. Pudra cildinizdeki yağ ve nem miktarını azaltacaktır. Böylece dilediğiniz bronzluk derecesini yaratmanız kolaylaşır. Nereye uygulanacağı konusuna gelirsek, ben bronzlaştırıcıların istenilen yere uygulanması taraftarıyım. Böylece yanaklarınıza, alnınıza ve güneşin vurduğu bölgelerinize ışıltı katabilirsiniz. Son olarak canlı tonlardaki bir allığı elmacık kemiklerinize uygulayarak belirginlik yaratabilirsiniz.”



Soru:

Göz kalemi ve maskara kullanmadan evden çıkmam. Ancak yaz döneminde akma problemi yaşıyorum. Makyajımın akmasını nasıl önleyebilirim?



Jenna:

“O zaman High Impact Curling Maskara yaz boyunca en iyi arkadaşınız olacak. Ilık suyla yıkadığınız koşulda çıktığı için , terlediğinizde ya da yüzerken akmayacaktır. Benim ipucum, maskarayı aynı zamanda göz kalemi olarak da kullanmak. Maskarayı açtıktan sonra düz ve eğimli bir fırça ile maskara çubuğundan biraz maskara alın. Ardından kirpik çizginize likit göz kalemi gibi uygulayın. Çabuk hareket edin, çünkü kuruduktan sonra çıkmayacaktır! Seyehatler için daha kolayı olamazdı. Sadece High Impact Curling Maskaranızı ve fırçanızı getirin. Bütün göz makyajınızı maskara tüpünüzün içine sığdırmış olacaksınız.”



Soru:

Yağlı bir cildim var. Genellikle pudra parlamayı önlemek için yeterli ama yazın yeterli gelmediğini düşünüyorum. Arka arkaya pudra uygulaması da yapmak istemiyorum. Parlamayı nasıl kontrol altına alabilirim?



Jenna:

“Pudra bunun için çok iyi bir çözüm ama parlamayı konrol altına alabilmek için pudra ile ya da yalnız başına kullanabileceğiniz birçok seçenek var. Pore Minimizer Gözenek Küçültücü Çözüm Serisi kolay çözümlerden birisi. Kapatıcı özelliği olmasını da istiyorsanız, Stay Matte Fondöten daha yağlı ciltler için harika bir çözüm. Fondöten fırçası ile yavaşça cildinize yayın. Böylece ihtiyaç duyduğunuz bölgelere daha fazla uygulama yapabilir, ihtiyaç duymadığınız bölgeleri ise atlayabilirsiniz. Bir adım ileri gitmek isterseniz, fondöteninizin üzerine az miktarda pudra uygulayabilir ya da fazlalığı peçete parçası ile alabilirsiniz. İşin püf noktası ihtiyaçlarınıza göre adım adım uygulama yapmak.”